На Пушкина в Брянске водитель «Приоры» сбил 9-летнего мальчика

Девятилетний мальчик пострадал в результате аварии в Володарском районе Брянска.

Как сообщили в городском ОГИБДД, 27 мая около 19.50 у дома № 70 по улице Пушкина ребенка сбил водитель «Лады Приоры», который ехал от улицы Кольцова к бульвару Щорса. Школьник перебегал дорогу в неположенном месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.

Медики диагностировали у него ссадины спины, ссадины левого и правого локтевого сустава, ссадину правого коленного сустава и ушиб коленного сустава.

Водитель, по данным ГИБДД, в момент ДТП был трезв.