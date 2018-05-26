В Брянске обгадили припаркованный «Ниссан»

В Брянске белый автомобиль пострадал от «рук» неизвестных злоумышленников.

Видео в соцсетях выложили очевидцы. По их словам, «Ниссан», припаркованный у дома № 67 по проспекту Станке Димитрова в Советском районе, оказался испачканным человеческими фекалиями.

Как сообщают местные жители, у 67-го дома регулярно наблюдаются проблемы с парковкой. Якобы водитель белого «Ниссана» припарковался так, что «проехать невозможно» – в результате «кто-то не выдержал и наказал».

Интернет-пользователи гадают, что было в меню «мстителя». «Что нужно было съесть и в каком количестве, чтобы так постараться», «Чувак, сколько ты сожрал, чтобы такое сотворить!» – удивляются они.

Один из горожан и вовсе предположил, что «человек просто выразил свое отношение к дизайну этого автомобиля».