В Брянске «ВАЗ» отбросил Toyota RAV4 на электроопору

В Брянске внедорожник врезался в столб, после того как его протаранил «ВАЗ».

Авария произошла 28 мая около 21.00 у дома № 44/1 в Московском микрорайоне.

Как сообщает городской ОГИБДД, 22-летний водитель «ВАЗ-2108», двигаясь по улице Ульянова к улице Бурова в правом ряду, не справился с управлением. Машина сначала врезалась в бордюр, а затем в попутную Toyota RAV4 – от удара иномарка влетела в электроопору, установленную на обочине справа по ходу движения.

47-летнего водителя внедорожника госпитализировали с ушибом грудной клетки.

По данным ГИБДД, в момент ДТП оба автомобилиста были трезвыми.