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В Брянске пенсионерка и трехлетняя девочка упали в 49-й маршрутке

Опубликовано Сегодня, 12:00

В Брянске водитель маршрутного такси допустил падение двоих пассажиров.

Как сообщили в городском ОГИБДД, 28 мая около 12.40 у дома № 8 по улице Никитина в Володарском район водитель 49-й маршрутки резко затормозил. 57-летняя жительница Брянска и трехлетняя девочка упали в салоне.

Пенсионерку госпитализировали с ушибом шейного отдела позвоночника. У ребенка медики травм не обнаружили.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

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