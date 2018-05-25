В Брянске пенсионерка и трехлетняя девочка упали в 49-й маршрутке

В Брянске водитель маршрутного такси допустил падение двоих пассажиров.

Как сообщили в городском ОГИБДД, 28 мая около 12.40 у дома № 8 по улице Никитина в Володарском район водитель 49-й маршрутки резко затормозил. 57-летняя жительница Брянска и трехлетняя девочка упали в салоне.

Пенсионерку госпитализировали с ушибом шейного отдела позвоночника. У ребенка медики травм не обнаружили.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.