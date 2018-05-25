В Клинцах воспламенился старый экскаватор

Утром 29 мая в Клинцах загорелся экскаватор.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, пожар произошел в одиннадцатом часу на улице Заводской.

Прибыв на место в 10.46, через девять минут после вызова, пожарные обнаружили, что на площади 2-квадратных метра горит колесо неэксплуатируемого экскаватора (на фото). Потушить его удалось в 10.48.

В результате пожара никто не пострадал. Его причина устанавливается.