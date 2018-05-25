В Брянске ищут очевидцев падения водителя мопеда
Полиция ищет очевидцев ДТП в Фокинском районе Брянска, в результате которого пострадал водитель мопеда.
Напомним, ДТП произошло 10 мая около 12.00 у дома № 40а по проспекту Московскому.
56-летний водитель мопеда Lfang не справился с управлением и упал на проезжую часть. Мужчина, сообщает городской ОГИБДД, получил тяжелые травмы.
Очевидцев просят позвонить по телефону (4832) 74-85-33 или обратиться лично по адресу: Брянск, проспект Московский, 88.
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