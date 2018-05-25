В Брянске ищут очевидцев падения водителя мопеда

70 человек обратились в течение минувшей недели в Смоленской области за помощью врачей при укусах клещей; во время исследований этих насекомых эксперты обнаружили возбудителей опасных болезней.

Дворы в Смоленске начали ремонтировать у домов №26 и №7 по проспекту Гагарина, сообщило издание «КП-Смоленск».

38-летний житель Сафоновского района пойдет под суд за кражу, совершенную с недействующей фермы; пострадал частный предприниматель.

Авария с участием иномарки Hundai и легкогрузовым «ГАЗом-3302» случилась 28 мая на трассе «Орел - Брянск – Смоленск», травмы получили оба водителя.

Машина «Волга» 29 мая столкнулась с иномаркой Peugeot Partner на смоленской окружной дороге у поселка Вишенки, сообщает паблик «drive 2 smolensk».

Очевидцев просят позвонить по телефону (4832) 74-85-33 или обратиться лично по адресу: Брянск, проспект Московский, 88.

56-летний водитель мопеда Lfang не справился с управлением и упал на проезжую часть. Мужчина, сообщает городской ОГИБДД, получил тяжелые травмы.

Напомним, ДТП произошло 10 мая около 12.00 у дома № 40а по проспекту Московскому.

Полиция ищет очевидцев ДТП в Фокинском районе Брянска, в результате которого пострадал водитель мопеда.

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