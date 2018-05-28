В Супонево столкнулись два грузовика: есть пострадавший

В Супонево произошла авария с участием двух грузовых автомобилей.

29 мая в начале шестого вечера на пересечении улиц Ленина и Московской столкнулись два грузовика, сообщают в соцсетях очевидцы. В результате столкновения один из грузовиков перевернулся.

«Этот грузовик поднимался на главную дорогу по Московской, должен был пропустить поток машин слева, но, видимо, не увидел из-за солнца или других обстоятельств, врезался мордой в бок другого, который двигался по улице Ленина, соответственно, первый толкнуло, и он начал задом скатываться вниз (уклон достаточно крутой там), чтобы никуда не въехать, попытался задом вырулить, но не получилось, перевернулся, влетел в огород какого-то дома», – рассказал один из свидетелей ДТП.

На месте работали полицейские, медики и спасатели. Пожарно-спасательные подразделения производили смыв горюче-смазочных материалов с проезжей части.

По данным регионального ГУ МЧС, в результате ДТП есть пострадавший – его доставили в больницу.

Информации от ГИБДД пока не поступало.



