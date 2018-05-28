21-летний брянец на спор украл гироскутер в торговом центре
21-летний житель Брянска на спор украл гироскутер из торгово-развлекательного центра.
Как сообщили в региональном УМВД, в полицию обратился продавец отдела с гироскутерами в одном из торгово-развлекательных центров Брянска. Он рассказал, что ненадолго отлучился с рабочего места, оставив товар без присмотра, а по возвращении обнаружил пропажу выставленного на витрине гироскутера.
Подозреваемого задержали через два дня. Молодой человек, ранее не имевший проблем с законом, признался, что поспорил с другом, который утверждал, что тот не решится совершить кражу.
Забрав гироскутер, брянец попытался уехать на нем, но не смог справиться с управлением и просто унес его домой.
Гироскутер изъяли и приобщили к материалам уголовного дела, возбужденного по статье «Кража». Жителю Брянска грозит до двух лет заключения.
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