Водитель китайского грузовика ранен в ДТП с «КамАЗом» в Супонево

Один человек пострадал в результате столкновения двух грузовиков в Супонево.

Напомним, авария произошла 29 мая около 17.15 на улице Московской.

Как сообщили в областной ГИБДД, 54-летний водитель грузовика китайского производства Dongfeng DFL3251А выезжал со второстепенной дороги на главную. Не уступив дорогу, он врезался в «КамАЗ-65115», 54-летний водитель которого двигался от Почепа к Брянску.

Водитель Dongfeng получил ушибленную рану затылочной области слева и ушиб грудной клетки. Медики отпустили его с назначением лечения.