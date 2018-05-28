Водитель китайского грузовика ранен в ДТП с «КамАЗом» в Супонево
Один человек пострадал в результате столкновения двух грузовиков в Супонево.
Напомним, авария произошла 29 мая около 17.15 на улице Московской.
Как сообщили в областной ГИБДД, 54-летний водитель грузовика китайского производства Dongfeng DFL3251А выезжал со второстепенной дороги на главную. Не уступив дорогу, он врезался в «КамАЗ-65115», 54-летний водитель которого двигался от Почепа к Брянску.
Водитель Dongfeng получил ушибленную рану затылочной области слева и ушиб грудной клетки. Медики отпустили его с назначением лечения.
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