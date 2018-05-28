В Брянской области с поличным поймали двоих браконьеров

В Брянской области выявили два случая незаконной добычи рыбы.

Как сообщает Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству, во время рыбоохранного рейда двоих браконьеров задержали в момент добычи водных биоресурсов с использованием запрещенных орудий лова.

Рейды в рамках проверки поступившей от брянцев информации о фактах незаконного рыболовства с применением сетей прошли на Десне между Супонево и Палужьем, а также на озере Барсучья грива.

На нарушителей составили протоколы, оба привлечены к административной ответственности.