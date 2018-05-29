В Брянске подростки бесплатно поживились в супермаркете виски и энергетиками
В Брянске двух подростков поймали на краже из супермаркета.
Молодые люди вынесли из торгового зала виски и энергетики.
Как сообщили в региональном УМВД, инцидент произошел 20 мая. Лишь спустя несколько дней после кражи сотрудники магазина просмотрели записи с камер видеонаблюдения и заметили, как двое молодых людей прячут в рюкзак бутылку виски и несколько банок с энергетическими напитками. Затем подростки, не расплатившись, покинули супермаркет.
В одном из злоумышленников полицейские опознали 14-летнего жителя Брянска, состоящего на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Вскоре стала известна и личность его сообщника.
Подростки признались, что кражу совершили спонтанно. Виски и энергетики они выпили в компании друзей. Причиненный магазину ущерб предстоит возместить их родителям.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела статье «Кража». Подросткам грозит до пяти лет заключения.
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