В Брянске подростки бесплатно поживились в супермаркете виски и энергетиками

В Брянске двух подростков поймали на краже из супермаркета.

Молодые люди вынесли из торгового зала виски и энергетики.

Как сообщили в региональном УМВД, инцидент произошел 20 мая. Лишь спустя несколько дней после кражи сотрудники магазина просмотрели записи с камер видеонаблюдения и заметили, как двое молодых людей прячут в рюкзак бутылку виски и несколько банок с энергетическими напитками. Затем подростки, не расплатившись, покинули супермаркет.

В одном из злоумышленников полицейские опознали 14-летнего жителя Брянска, состоящего на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Вскоре стала известна и личность его сообщника.

Подростки признались, что кражу совершили спонтанно. Виски и энергетики они выпили в компании друзей. Причиненный магазину ущерб предстоит возместить их родителям.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела статье «Кража». Подросткам грозит до пяти лет заключения.