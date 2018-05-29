В двух районах Брянска горели сараи

Днем 30 мая вспыхнули сараи в двух районах Брянска.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в начале четвертого загорелся частный сарай на переулке Слесарном в Володарском районе. В 15.26, через шесть минут после вызова, пожарные прибыли на место. Деревянный сарай размером 5 на 5 метров горел по всей площади. Пожар потушили в 15.31.

В 16.07 на пульт оперативного дежурного Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании частных сараев на улице Белобережской в Фокинском районе. Пожарные добирались до места вызова три минуты, прибыв в 16.10. Три частных сарая размером 5 на 8, 3 на 4 и 4 на 4 метра горели по всей площади. Сараи потушили в 17.31.

По данным МЧС, пострадавших нет. Причины пожаров установят эксперты.