Под Брасово пенсионер на мопеде въехал в обгонявшую его иномарку

Рейды «сплошных проверок» от Госавтоинспекции стартуют в Смоленской области 1 июня, график уже опубликован.

Суд Смоленской области вынес приговор 25-летнему ранее судимому местному жителю, который во время вечеринки зверски зарезал ножом собутыльника. Обвиняемый нанес 51-летнему мужчине 24 удара ножом.

Клещей будут травить в смоленских центральных парках 4 июня, в связи с этим руководство «Лопатинского сада» просит смолян и гостей на время отказаться от прогулок по зеленым зонам.

47-летняя Ангелина Харитоненкова ушла из дома 28 мая и не вернулась, сообщают волонтеры ПСО «Сальвар» в соцсети.

Правоохранители задержали на улице генерала Городнянского в областном центре жителя Велижа, 34-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

27-летний житель Смоленска, ранее судимый за кражи и грабежи, снова совершил преступление – пострадала 84-летняя пенсионерка; молодой человек задержан, предстоит суд.

62-летний водитель мопеда Virago, двигаясь от поселка Воронов Лог к деревне Холмечь, при повороте налево врезался в Volvo Intercooler, 36-летний водитель которого пытался его обогнать.

В Брасовском районе пожилой водитель мопеда получил тяжелую травму в результате столкновения с иномаркой.

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