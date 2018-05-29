В Клинцовском районе отец не давал кормить детей
В Клинцах будут судить мужчину, истязавшего собственных детей.
Как сообщили в Прокуратуре Брянской области, в течение двух лет двое несовершеннолетних детей вместе с матерью много раз не ночевали дома, боясь расправы со стороны отца. Тот регулярно избивал членов своей семьи.
Также он запрещал женщине пользоваться кухней для приготовления пищи, чем, сообщает прокуратура, лишал детей здорового питания.
Жителю Клинцовского района предъявили обвинение в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Уголовное дело направили в суд.
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