Брянец помог задержать вора, снимавшего колеса с BMW

Благодаря бдительности жителя Брянска автомобильного вора задержали на месте преступления.

Инцидент произошел ночью 24 мая в Бежицком районе, сообщает областное УМВД.

В дежурную часть позвонил житель дома по улице Почтовой и сообщил, что подозрительный мужчина скручивает колеса с припаркованного во дворе автомобиля.

Через несколько минут на место прибыл патруль ГИБДД – полицейские задержали злоумышленника, успевшего снять два колеса с BMW X1.

Задержанный – 22-летний житель Брянска – рассказал полицейским, что на преступление решился спонтанно.

Катаясь с подвыпившими друзьями по ночному городу, он случайно заметил припаркованный во дворе автомобиль такой же модели, как и у него, после чего решил без лишних затрат переобуть свой BMW.

Оставив машину с задремавшими пассажирами неподалеку, он в одиночку пошел снимать колеса.

По статье «Кража» брянцу грозит до пяти лет заключения.