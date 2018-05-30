Под Новозыбковом почти полчаса тушили частный дом

27-летний житель Смоленска, ранее судимый за кражи и грабежи, снова совершил преступление – пострадала 84-летняя пенсионерка; молодой человек задержан, предстоит суд.

ДТП с участием автомобиля «Лада Гранта» и велосипедиста случилось 31 мая на улице Николаева в областном центре. В итоге пострадал водитель двухколесного транспорта.

Улицы Кирилла и Мефодия и Карла Маркса в областном центре ограничат 1 июня.

Магазин «Светофор», расположенный на Хлебозаводском переулке, попал в «Черный список»; туда его занесли местные жители, которым не нравится обслуживание и качество товара.

Суд Смоленской области назначил наказание директору смоленской коммерческой фирмы, обвиняемому в даче взятки в крупном размере, в виде пяти лет лишения свободы условно со штрафом в размере 7 млн 350 тыс рублей.

Две «Нивы» не смогли поделить дорогу на трассе «Орёл-Брянск-Смоленск», в итоге пострадала женщина, пассажирка одного из автомобилей.

Чтобы добраться до места вызова, пожарным понадобилось 20 минут – к тушению они приступили в 0.50. К этому времени по всей площади горела крыша дома. Потушить пламя удалось в 1.15.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в начале первого загорелся частный жилой дом в деревне Катичи.

Крупный пожар произошел в ночь на 1 июня в Новозыбковском районе.

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