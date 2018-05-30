Под Новозыбковом почти полчаса тушили частный дом
Крупный пожар произошел в ночь на 1 июня в Новозыбковском районе.
Как сообщает региональное ГУ МЧС, в начале первого загорелся частный жилой дом в деревне Катичи.
Чтобы добраться до места вызова, пожарным понадобилось 20 минут – к тушению они приступили в 0.50. К этому времени по всей площади горела крыша дома. Потушить пламя удалось в 1.15.
По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
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