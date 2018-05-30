Под Брянском Volkswagen въехал в препятствие и перевернулся

Две «Нивы» не смогли поделить дорогу на трассе «Орёл-Брянск-Смоленск», в итоге пострадала женщина, пассажирка одного из автомобилей.

Смоленские сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции возбудили уголовное дело в отношении 53-летнего местного жителя, который подозревается в афере на крупную сумму.

34-летний водитель Volkswagen Passat, двигаясь от Свени в сторону Смоленска, налетел на препятствие, после чего машина перевернулась.

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Задавайте вопросы, УФАС на связи Особенности переоформления документов о технологическом присоединении Очередной вопрос, поступивший от читателя колонки, касается восстановления и переоформления документов о технологическом присоединении к электрическим сетям, которое уже было осуществлено ранее и документы по каким - либо причинам были утеряны. В прошлый раз мы разъясняли саму процедуру технологического присоединения и особенности заключения договора, сегодня речь пойдет о восстановлении документов.

Последний шанс для абонентов «Ростелекома» выиграть билеты на самые важные матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 Все ближе старт самого главного спортивного события лета – Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™, который в этом году принимает Россия. Абоненты «Ростелекома» могут попасть на самые важные матчи на уникальных условиях, если успеют оформить заявку до конца дня 8 июня 2018 года (по московскому времени).

В оздоровительном лагере «Синезёрки» Московской железной дороги стартовала очередная детская оздоровительная кампания В День защиты детей стартовала очередная оздоровительная кампания в детском оздоровительном лагере «Синезёрки». На отдых отправились дети железнодорожников Брянского региона МЖД, а также их коллег из других регионов столичной магистрали. Оздоровительный сезон продлится до конца августа. За это время будет организовано 4 смены продолжительностью 21 день каждая. Планируется, что за этот период более 1 тысячи детей отдохнут и наберутся сил в «Синезёрках» перед началом нового учебного года.

В Брянскэнерго прошел праздник, посвященный дню защиты детей. Энергетики филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» 1 июня организовали праздник, посвященный Дню Защиты детей. Его гостями стали дети сотрудников предприятия и ребята из соседних школ. Мероприятие прошло возле здания Брянскэнерго.

Возле ЖК «Академический» появилась молодая аллея ГК «Надежда» приняла участие в акции «Посади дерево». Совместно с сотрудниками управления лесами Брянской области, полицейскими и народными дружинниками работники строительной компании озеленили территорию возле ЖК «Академический» (позиция №2).

