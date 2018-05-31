«Горел, как факел»: в центре Брянска горела теплотрасса – пострадал мужчина

Вечером 1 июня произошел пожар в Советском районе Брянска.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в седьмом часу загорелась теплотрасса на проспекте Ленина. В 19.19, через две минуты после вызова, пожарные прибыли на место. К этому времени теплотрасса горела на площади 0,25 квадратных метра. Возгорание оперативно потушили.

По данным МЧС, есть пострадавший. О его состоянии в ведомстве не сообщают. Причина пожара устанавливается.

Как рассказали очевидцы ЧП, «одного тяжело обгоревшего увезла реанимация... горел, как факел».

По их словам, пострадавший получил серьезные ожоги и сейчас находится в тяжелом состоянии