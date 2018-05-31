У «Речного» в Брянске столкнулись мотоцикл и Renault: погиб подросток
Крупная авария произошла вечером 1 июня у ЖК «Речной» в Брянске.
Как сообщает региональное ГУ МЧС, в двенадцатом часу на улице Комарова столкнулись мотоцикл и Renault Duster.
По данным МЧС, «есть пострадавшие». Пожарно-спасательные подразделения смывали с проезжей части горюче-смазочные материалы.
Как сообщают очевидцы, водитель Renault поворачивал налево, тогда как мотоциклист ехал прямо.
«Мотоцикл в ужасном виде, шлем отдельно валяется», «Проезжал буквально сразу после ДТП. У «Рено Дастера» левая сторона со стороны водителя в хлам. А ребята позади машины у бордюра», «Молодого человека, управлявшего мотоциклом, реанимировали», – рассказали в соцсетях свидетели аварии.
По их словам, водителя мотоцикла госпитализировали в тяжелом состоянии, его 17-летний пассажир погиб.
«Один с переломами жив», «Второй с остановкой сердца был», «Не смогли, второй погиб… 17 лет», – сообщают очевидцы.
Информации от ГИБДД о причинах аварии, числе жертв и пострадавших пока не поступало.
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