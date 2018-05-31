В Супонево иномарка повисла на мосту

В Супонево водитель иномарки попал в ДТП.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, утром 1 июня водитель не справился с управлением и протаранил ограждение моста. В результате автомобиль повис в нескольких метрах над землей.

Официальной информации о происшествии пока не поступало.