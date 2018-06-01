На Пионерской в Брянске горело строение

Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП, которое произошло 1 июня на трассе в Рославльском районе Смоленской области, рассказало сообщество «ROSLAVLMOTOR - Автопортал Рославля» в соцсети.

Смоленские волонтеры ищут пропавшую 88-летнюю пенсионерку Валентину Литвиненко, которая 1 июня ушла из дома по улице Черняховского в областном центре и не вернулась.

ДТП с участием автомобиля Suzuki произошло во дворе областного центра 2 июня, об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные очевидцами в соцсети.

Ранее судимый смолянин на верный путь становиться не стал и решил зарабатывать деньги, не прикладывая никаких усилий, в итоге превратил свою квартиру в притон; мужчина уже задержан, на него завели уголовное дело.

Два внедорожника столкнулись 3 июня при повороте в деревню Рай Смоленского района.

Сотрудники смоленской «Квадры» сообщили горожанам об изменениях, которые были внесены в график ремонта теплосетей, информирует пресс-служба предприятия.

Прибыв на место в 2.17, через шесть минут после вызова, пожарные обнаружили, что пламя распространилось внутри строения. Пожар потушили в 2.30.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в третьем часу загорелось строение на улице Пионерской.

В ночь на 3 июня произошел пожар в Советском районе Брянска.

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