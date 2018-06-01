У «Почты» в Бежице сбили бездомного

Мужчина попал под колеса машины в Бежицком районе Брянска.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, ДТП произошло днем 2 июня у остановки «Почта».

По их словам, водитель ехал на разрешающий сигнал – мужчина, просящий деньги на городских улицах, внезапно выскочил на проезжую часть.

«Этот бомж из-за машин выскочил, мы шли, и на наших глазах все произошло. Вчера на остановке деньги просил у людей. А водитель поворачивал, и скорость у него небольшая была», «Он на зеленый ехал, этот бедолага выскочил из-за припаркованной машины», – рассказали свидетели происшествия.

От удара у автомобиля разбилось лобовое стекло, на асфальте остались следы крови пострадавшего и его стоптанные ботинки.

По предварительной информации, пешехода доставили в больницу с тяжелыми травмами. Информации от ГИБДД пока не поступало.