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У «Почты» в Бежице сбили бездомного

Опубликовано Сегодня, 10:10

Мужчина попал под колеса машины в Бежицком районе Брянска.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, ДТП произошло днем 2 июня у остановки «Почта».

По их словам, водитель ехал на разрешающий сигнал – мужчина, просящий деньги на городских улицах, внезапно выскочил на проезжую часть.

«Этот бомж из-за машин выскочил, мы шли, и на наших глазах все произошло. Вчера на остановке деньги просил у людей. А водитель поворачивал, и скорость у него небольшая была», «Он на зеленый ехал, этот бедолага выскочил из-за припаркованной машины», – рассказали свидетели происшествия.

От удара у автомобиля разбилось лобовое стекло, на асфальте остались следы крови пострадавшего и его стоптанные ботинки.

По предварительной информации, пешехода доставили в больницу с тяжелыми травмами. Информации от ГИБДД пока не поступало.

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