«Три десятка яиц побил»: в Бежице столкнулись Fiat и маршрутка

В Бежицком районе Брянска столкнулись маршрутное такси и легковая иномарка.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, ДТП произошло вечером 3 июня. На пересечении улиц Ново-Советской и Почтовой столкнулись маршрутка № 44 и Fiat.

«Он движение со второстепенной начал прямо передо мной», – рассказал водитель Fiat.

По предварительной информации, в результате аварии серьезно никто не пострадал. «Спасибо ремню и подушкам», – отметил водитель легковушки.

По его словам, он вез в машине три десятка яиц – все они оказались разбиты.

«Блин, три десятка яиц побил... ваще обида», – пожаловался автомобилист.

Информации от ГИБДД о причинах аварии и пострадавших пока не поступало.











