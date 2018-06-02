В Брянске умер скитавшийся по улицам теленок

В Брянске отравился и умер бродивший по улицам теленок.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, теленок несколько дней скитался в Володарском районе Брянска. Сначала его заметили у песочницы в одном из дворов (на фото).

Затем в поисках пищи он набрел на помойку на улице Никитина. В субботу, 2 июня, животное погибло.

«Прямо во дворе около помойки умер», «Что-то съел и помер, люди полицию вызвали, а вместе с полицией цыгане приехали, погрузили тушку в машину и уехали», – рассказали жители Володарки.