В Фокинском районе Брянска сгорел ларек
В ночь на 4 июня произошел пожар в Фокинском районе Брянска.
Как сообщает региональное ГУ МЧС, во втором часу загорелся торговый ларек на переулке Московском.
Пожарные добирались до места вызова пять минут, прибыв в 1.37. Внутри ларька горела мебель. Дальнейшее распространение огня удалось предотвратить.
Пожар потушили в 1.45. Пострадавших нет. Причину возгорания предстоит установить.
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