В Фокинском районе Брянска сгорел ларек

2 июня 2018 года в Краснодаре прошел финал конкурса красоты «Миссис Россия Мира 2018», среди участниц была и жительница Смоленска Валерия Манькова, которая получила один из главных призов мероприятия.

Иномарка Opel врезалась в опору под мостом на Московском шоссе в областном центре, сообщил паблик «drive 2 smolensk» в соцсети.

Трагедия произошла в одной из квартир областного центра – 1 июня там обнаружено тело 15-летнего мальчика.

ДТП с участием иномарки Mitsubishi случилось в Десногорске 3 июня, пострадал мальчик восьми лет.

Продав в 2017-м году имущество и получив доход, жительница Вязьмы решила уклониться от уплаты налогов; успех от такой затеи был недолгим – вскоре об этом узнали налоговики и полиция.

Жительница Смоленска Полина Пискарева, которая участвует в проекте на тему похудения «Взвешенные и счастливые люди», сбросила приличный вес и получила за это второе почетное место.

Пожарные добирались до места вызова пять минут, прибыв в 1.37. Внутри ларька горела мебель. Дальнейшее распространение огня удалось предотвратить.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, во втором часу загорелся торговый ларек на переулке Московском.

В ночь на 4 июня произошел пожар в Фокинском районе Брянска.

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