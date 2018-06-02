В поле под Овстугом перевернулся болотоход: 28-летний водитель погиб

28-летний водитель снегоболотохода погиб в результате аварии в Жуковском районе.

Как сообщили в областной ГИБДД, ДТП произошло 2 июня около 18.05 на полевой дороге на расстоянии 1,3 километра от Овстуга.

По предварительной информации брянской полиции, водитель снегоболотохода Stels ATV 600 не справился с управлением на грунтовой дороге. В результате снегоболотоход перевернулся.

Водитель погиб от травм.