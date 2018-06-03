«Автошоу» под Брянском: 17-летний мотоциклист влетел в ограждение и перевернулся
17-летний водитель мотоцикла попал в ДТП в Брянском районе.
Как сообщает областная ГИБДД, 3 июня около 14.30 на 112-м километре трассы Орел – Смоленск несовершеннолетний водитель мотоцикла Cobra Crossfira, двигаясь от Брянска в сторону Орла, не справился с управлением и влетел в дорожное ограждение. Затем мотоцикл рухнул на проезжую часть.
Мотоциклист отделался испугом и закрытым переломом пятого пальца левой кисти. Медики отпустили его с назначением лечения.
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