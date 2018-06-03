Под Брянском полтора часа тушили лесной пожар
Вечером 4 июня произошел пожар в лесу в Брянском районе.
По данным регионального ГУ МЧС, в 18.40 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что при мониторинге лесопожарной обстановки с помощью видеокамер обнаружено задымление в районе Брянского лесничества (на фото).
На место прибыли оперативная группа Брянского местного пожарно-спасательного гарнизона и ГКУ «Лесопожарная служба».
Угрозы населенным пунктам не было, очаг возгорания находился в 4 километрах от ближайшего поселка Снежка.
Лесной пожар тушили 10 человек, было задействовано четыре единицы техники.
В 19.35 возгорание локализовали на площади 0,3 гектара, в 20.10 пожар полностью потушили.
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