Под Брянском полтора часа тушили лесной пожар

Вечером 4 июня произошел пожар в лесу в Брянском районе.

По данным регионального ГУ МЧС, в 18.40 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что при мониторинге лесопожарной обстановки с помощью видеокамер обнаружено задымление в районе Брянского лесничества (на фото).

На место прибыли оперативная группа Брянского местного пожарно-спасательного гарнизона и ГКУ «Лесопожарная служба».

Угрозы населенным пунктам не было, очаг возгорания находился в 4 километрах от ближайшего поселка Снежка.

Лесной пожар тушили 10 человек, было задействовано четыре единицы техники.

В 19.35 возгорание локализовали на площади 0,3 гектара, в 20.10 пожар полностью потушили.