Пьяный житель Дятьково угнал машину у пьяной подруги

20-летний житель Дятьково выпил с девушкой, а затем уехал на ее машине.

Инцидент произошел вечером 28 мая в Дятьково, сообщили в областном УМВД.

Сотрудники ДПС остановили для проверки документов Chevrolet Epica. Водитель не смог подтвердить свое право на управление машиной. Также он отказался проходить медицинское освидетельствование.

В ходе проверки выяснилось, что Chevrolet Epica принадлежит подруге пьяного водителя, которая уснула во время совместного застолья. Пользуясь случаем, молодой человек решил покататься на ее машине.

Ему грозит до пяти лет заключения.