В Брянске женщина висела на балконе на 8-м этаже

В Брянске сняли на видео висящую на балконе женщину.

Как рассказали в соцсетях очевидцы, инцидент произошел вечером 4 июня на улице Камозина в Бежицком районе.

На записи видно, что женщина оказалась за пределами балкона на восьмом этаже девятиэтажки и, громко крича, старается удержаться. В этом ей помогает мужчина, стоящий на балконе, – он отчаянно пытается затащить подругу внутрь.

«Женщина пыталась сброситься, мужчина ее держал. По ходу, были пьяные. С виду цыгане», – рассказал автор видео.

Соседи пары вызвали полицию и спасателей. В результате мужчине и сотрудникам МЧС удалось затащить женщину обратно.

«Когда МЧС приехало, там на балконе просто были открыты окна, МЧС зашло в квартиру, и закрыли окна, а дальше... Они уехали, дальше приехала полиция, затем реанимация», – сообщают жители Бежицы.

По их словам, зимой с этого же дома спрыгнул молодой человек – он погиб от травм.