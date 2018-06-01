В Брянске нашли тело мужчины, в марте утонувшего при спасении собаки

В Брянске обнаружили тело мужчины, погибшего при спасении своей собаки.

Трагедия произошла в конце марта недалеко от набережной в Советском районе. 59-летний мужчина бросился в воду, чтобы спасти тонущую собаку, и не смог выбраться. Тогда поднять тело на поверхность Десны не удалось.

«Его нашли случайно 29 мая мужики, когда пришли на рыбалку, и один из них хотел копнуть червяков в кустах. Обнаружили его не в реке, а находился труп на берегу в нескольких метрах от воды, в куче всякого хлама, вместе с которым его и вынесло туда разливом», – рассказал в соцсетях житель Брянска Александр Барсуков.

Знакомые погибшего также сообщили, что собаку мужчина спас, однако затем она нырнула вслед за ним и в результате погибла.