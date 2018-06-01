Водитель Volkswagen сбил 11-летнюю девочку в брянском дворе

В Брянске 11-летняя девочка пострадала в результате ДТП во дворе дома.

Как сообщает городской ОГИБДД, 4 июня около 17.25 во дворе дома № 25 по улице III Интернационала в Бежицком районе школьницу сбил водитель Volkswagen Polo (на фото), двигавшийся задним ходом.

Медики диагностировали у ребенка ссадины плечевых и коленных суставов.

По данным ГИБДД, водитель иномарки был трезв. По факту ДТП полицейские проводят проверку.