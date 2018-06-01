Водитель Audi А7 сбил пенсионерку, отъезжая от кафе в Брянске

Смоленские железнодорожники подвели итоги акции по безопасности «Внимание – дети!», которая проходила на Московской железной дороге весь май.

24-летний житель Смоленска ответит перед судом за незаконное хранение и сбыт наркотиков в крупном размере, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

57-летняя смолянка предстанет перед судом за убийство родной тети – следком уже завел уголовное дело, сообщили в региональном ведомстве.

В связи с окончанием учебного года на летнее расписание перевели смоленские автобусы №12 «Пронино - площадь Желябова», сообщили в «Автоколонне-1308».

Заместитель директора – лесничего Смоленского лесничества филиала областного государственного казенного учреждения «Смоленское управление лесничествами» пойдет под суд, его обвиняют в мошенничестве, сообщили в региональном следкоме.

По данным ГИБДД, водитель Audi А7 был трезв. Сейчас полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП, проводится проверка.

Автомобилист выезжал с парковки кафе «Очаг» и сбил пенсионерку, которая шла впереди в попутном направлении.

ДТП произошло 4 июня около 11.00 у дома № 83 по улице Красноармейской (на фото), сообщили в городском ОГИБДД.

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