В Брянске ищут очевидцев поджога ларька с шаурмой
В Брянске ищут очевидцев пожара, в результате которого сгорел ларек с шаурмой.
Напомним, пожар произошел в ночь на 4 июня напротив МРЭО ГИБДД в Фокинском районе.
Владельцы ларька утверждают, что был совершен поджог.
«В ночь на 4 июня 2018 года около 1 часа 30 минут было совершен поджог павильонов напротив МРЭО (адрес: переулок Московский, 8). Ищем свидетелей. Любой помощи будем признательны», – обратился к брянцам в соцсетях пользователь Аслан Битнер.
Связаться с ним можно по телефону 8-905-175-04-04.
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