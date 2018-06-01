В Брянске ищут очевидцев поджога ларька с шаурмой

В Брянске ищут очевидцев пожара, в результате которого сгорел ларек с шаурмой.

Напомним, пожар произошел в ночь на 4 июня напротив МРЭО ГИБДД в Фокинском районе.

Владельцы ларька утверждают, что был совершен поджог.

«В ночь на 4 июня 2018 года около 1 часа 30 минут было совершен поджог павильонов напротив МРЭО (адрес: переулок Московский, 8). Ищем свидетелей. Любой помощи будем признательны», – обратился к брянцам в соцсетях пользователь Аслан Битнер.

Связаться с ним можно по телефону 8-905-175-04-04.