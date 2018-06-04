Под Брянском фура устроила тройную аварию

Тройная авария произошла под Брянском 4 июня.

Как сообщили в областной ГИБДД, около 13.50 на 116-м километре трассы Орел – Смоленск в Брянском районе столкнулись фура Mercedes Actros 2540, Mercedes-Benz GLК 220 СDI 4МАТIС и Mitsubishi Outlander.

57-летний водитель фуры, двигаясь в сторону Брянска, протаранил попутный Mercedes-Benz GLК 220 СDI 4МАТIС под управлением 35-летней женщины. Затем автомобилистка врезалась в попутный Mitsubishi Outlander под управлением 31-летней женщины.

Женщина, управлявшая Mercedes-Benz GLК 220 СDI 4МАТIС, получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.