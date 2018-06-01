В Брянске сняли на видео скрывшийся после ДТП «Матиз»

В Брянске сняли на видео «побег» водителя «Дэу Матиза» с места аварии.

Инцидент произошел 5 июня в 18.30 на Новостройке, рассказал в соцсетях автор записи. На ней видно, как водитель малолитражки врезался в ехавшую впереди машину, после чего сдал назад, вывернул руль вправо и уехал.

Девушка-водитель и пассажиры «подбитой» иномарки вышли из машины, чтобы оценить повреждения.

«Кто-то попал», – пишет автор видео. Вероятно, запись регистратора, на которой видно госномер нарушителя, поможет установить его личность.