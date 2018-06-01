«Ведь это ангел»: разыскиваются очевидцы гибели девушки под Брянском
Очевидцев просят помочь в установлении обстоятельств смертельного ДТП под Брянском.
Напомним, 4 июня около 20.45 на 18-м километре дороги «Обход Брянска», в районе Свени, 28-летний водитель Mercedes насмерть сбил 27-летнюю велосипедистку.
Как пояснил полицейским водитель, девушка внезапно повернула налево.
Сейчас родные и друзья погибшей девушки (на фото) пытаются восстановить картину случившегося.
«Друзья, ищутся свидетели (а лучше запись с регистратора) аварии, случившейся вчера на объездной в районе Свени, унесшей жизнь молодой девушки. Если кто проезжал и заснял момент трагедии либо видел, свяжитесь со мной. Телефон 8-952-962-00-12», – обратился к брянцам в соцсетях пользователь Рома Масный.
«Это моя младшая сестренка, пусть земля ей будет пухом. Она сегодня как невеста, и слез я не могу сдержать, ведь это ангел», – рассказал брат девушки.
«Прошу простить меня всех, кто ее знал, я не смог ее уберечь. Цените то, что у вас есть! Заставляйте улыбаться того, кого любите», – написал друг велосипедистки.
8 июля девушке должно было исполниться 28 лет.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Особенности переоформления документов о технологическом присоединении
Очередной вопрос, поступивший от читателя колонки, касается восстановления и переоформления документов о технологическом присоединении к электрическим сетям, которое уже было осуществлено ранее и документы по каким - либо причинам были утеряны. В прошлый раз мы разъясняли саму процедуру технологического присоединения и особенности заключения договора, сегодня речь пойдет о восстановлении документов.
Все ближе старт самого главного спортивного события лета – Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™, который в этом году принимает Россия. Абоненты «Ростелекома» могут попасть на самые важные матчи на уникальных условиях, если успеют оформить заявку до конца дня 8 июня 2018 года (по московскому времени).
На основании заявки компании-перевозчика для обеспечения перевозки пассажиров в предпраздничные и праздничные дни в график движения пригородных поездов Брянского региона Московской железной дороги внесены изменения.
5 июня в ряде регионов Центральной России и Приволжья ухудшились погодные условия: циклон из Арктики принес сюда дожди, грозы и сильный ветер. По сообщениям Росгидрометцентра, в ближайшие дни непогода может сохраниться.
ГК «Надежда» предлагает выгодно приобрести квартиры в сданных загородных таунхаусах коттеджного поселка «Андреевский парк», расположенный наверху 10-го микрорайона в Брянске. Стоимость элитного жилья – 3 999 000 рублей.
12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.