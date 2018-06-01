«Ведь это ангел»: разыскиваются очевидцы гибели девушки под Брянском

Очевидцев просят помочь в установлении обстоятельств смертельного ДТП под Брянском.

Напомним, 4 июня около 20.45 на 18-м километре дороги «Обход Брянска», в районе Свени, 28-летний водитель Mercedes насмерть сбил 27-летнюю велосипедистку.

Как пояснил полицейским водитель, девушка внезапно повернула налево.

Сейчас родные и друзья погибшей девушки (на фото) пытаются восстановить картину случившегося.

«Друзья, ищутся свидетели (а лучше запись с регистратора) аварии, случившейся вчера на объездной в районе Свени, унесшей жизнь молодой девушки. Если кто проезжал и заснял момент трагедии либо видел, свяжитесь со мной. Телефон 8-952-962-00-12», – обратился к брянцам в соцсетях пользователь Рома Масный.

«Это моя младшая сестренка, пусть земля ей будет пухом. Она сегодня как невеста, и слез я не могу сдержать, ведь это ангел», – рассказал брат девушки.

«Прошу простить меня всех, кто ее знал, я не смог ее уберечь. Цените то, что у вас есть! Заставляйте улыбаться того, кого любите», – написал друг велосипедистки.

8 июля девушке должно было исполниться 28 лет.