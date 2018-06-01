В брянском селе пять человек битой избивали мужчину

Житель Суражского района подвергся жестокому избиению.

Как сообщили в региональной прокуратуре, на днях уголовное дело в отношении троих нападавших рассмотрел районный суд.

Вечером 5 ноября 2017 года пятеро мужчин избили односельчанина руками, ногами и деревянной битой. Удары приходились по разным частям тела и голове. Пострадавший получил тяжелые травмы.

Личности двоих злоумышленников до сих пор установить не удалось. Их дело выделено в отдельное производство.

Трое жителей района, один из которых ранее уже был судим, получили от 5,5 до 6 лет колонии строгого и особого режима.