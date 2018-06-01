В Брянске два виляющих мотоциклиста зацепили автобус

В ночь на 7 июня два мотоциклиста спровоцировали аварию в Брянске.

Об этом в соцсетях сообщил очевидцы. «Виляли два мото по проезжей части и зацепили автобус», – рассказал авто фото.

В обстоятельствах аварии на месте разбирались полицейские.

По предварительным данным, пострадавших нет. Информации от ГИБДД пока не поступало.