На Спартаковской в Брянске ночью сгорела машина

Любители хоккея скоро увидят в Вязьме у спортивного клуба «Луч» хоккейную коробку, об этом сообщил официальный сайт города.

Неизвестные вандалы осквернили недавно открывшийся после ремонта комплекс «Катынь», сообщил паблик «Черный список. Смоленск» в соцсети.

Пожар в частном жилом доме, расположенном на улице Кропоткина в Велиже, случился 7 июня, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Большой ремонт ожидает теплосети на улице 25 Сентября в областном центре, об этом сообщила пресс-служба смоленского филиала «Квадра».

Мясное скотоводство год от года расширяет свою географию. Растёт и потребность в специалистах для работы на земле. Ведь именно она кормит животных для производства экологически чистого

Мясное скотоводство год от года расширяет свою географию. Растёт и потребность в специалистах для работы на земле. Ведь именно она кормит животных для производства экологически чистого

Пожарные добирались до Спартаковской четыре минуты, прибыв в 2.42. Потушить легковую машину удалось в 2.49.

В ночь на 8 июня сгорела машина в Советском районе Брянска.

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