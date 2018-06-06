На переулке Пилотов в Брянске горела полицейская машина

Вечером 7 июня произошел пожар в Советском районе Брянска.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в седьмом часу загорелась машина, припаркованная на пересечении улицы Авиационной и переулка Пилотов (на фото Брянского МЧС). По словам очевидцев, загорелась полицейская «буханка».

Пожарные прибыли на место в 18.31, через восемь минут после вызова. Очаг возгорания находился в моторном отсеке. Автомобиль потушили в 18.36.

Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

Также, напомним, легковая машина сгорела в ночь на 8 июня на улице Спартаковской в Советском районе Брянска.