В Новозыбкове пострадавшего в ДТП деблокировали из машины

Днем 7 июня произошла авария в Новозыбкове.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в первом часу на улице Рос столкнулись два легковых автомобиля. На месте работали полицейские, медики и спасатели.

«В результате ДТП есть пострадавший», – рассказали в МЧС.

Спасателям пришлось деблокировать его из поврежденного автомобиля.

Информации от ГИБДД пока не поступало.