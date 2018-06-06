Новостройка в Брянске усеяна трупами голубей

Жителей Новостройки в Брянске напугало множество трупов голубей.

Напомним, 6 июня мертвых птиц заметили на мусорной площадке у 26-й школы.

Как сообщила читательница ИА «Город 32» Татьяна, та же участь настигла птиц у детского сада «Сказочный» по улице Тельмана.

«Наверное, эти были посильнее, успели перелететь через дорогу, но постигла та же участь», – рассказала жительница Новостройки.

При этом местные чиновники и коммунальщики продолжают игнорировать проблему. Что стало причиной массовой гибели птиц, по-прежнему неизвестно.



