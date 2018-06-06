В Брянске упавшая пассажирка маршрутки придавила 14-летнюю девочку
14-летняя девочка пострадала во время поездки в маршрутном такси Брянска.
ДТП произошло 7 июня около 14.30 у дома № 66 по проспекту Московскому в Фокинском районе, сообщает городской ОГИБДД.
Водитель маршрутки резко затормозил. В результате одна из пассажиров упала и придавила школьницу.
Медики диагностировали у ребенка ушиб предплечья.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Реклама на платежках? Только социальная!
В адрес Брянского УФАС России все чаще поступают заявления и обращения от граждан о распространении рекламы на платежных документах для внесения платы за жилищно-коммунальные услуги. Законно ли такое распространение рекламы на платежных документах поясняет заместитель руководителя-начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова.
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) и ПАО «Ростелеком» заключили Соглашение о сотрудничестве.
7 июня, в Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам, в Брянском регионе Московской железной дороги на переездах с наиболее интенсивным автомобильным потоком железнодорожники совместно с представителями ГИБДД проведут профилактическую акцию «Внимание, переезд!».
5 июня в ряде регионов Центральной России и Приволжья ухудшились погодные условия: циклон из Арктики принес сюда дожди, грозы и сильный ветер. По сообщениям Росгидрометцентра, в ближайшие дни непогода может сохраниться.
ГК «Надежда» предлагает выгодно приобрести квартиры в сданных загородных таунхаусах коттеджного поселка «Андреевский парк», расположенный наверху 10-го микрорайона в Брянске. Стоимость элитного жилья – 3 999 000 рублей.
12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.