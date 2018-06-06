Поиск по сайту

В Брянске упавшая пассажирка маршрутки придавила 14-летнюю девочку

Опубликовано Сегодня, 11:00

14-летняя девочка пострадала во время поездки в маршрутном такси Брянска.

ДТП произошло 7 июня около 14.30 у дома № 66 по проспекту Московскому в Фокинском районе, сообщает городской ОГИБДД.

Водитель маршрутки резко затормозил. В результате одна из пассажиров упала и придавила школьницу.

Медики диагностировали у ребенка ушиб предплечья.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

 420
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Водитель Volkswagen сбил 11-летнюю девочку в брянском дворе
  • В Брянске женщина пострадала при поездке в маршрутке
  • В Брянске женщина разбила голову, упав в маршрутке
  • В Брянске пассажирка 99-й маршрутки получила черепно-мозговую травму
  • В Брянске пассажирка 10-й маршрутки ушибла шею
    •
    Новости регионов
    «Мираторг» провел на своей площадке экскурсию для студентов МГУ
    11:16:52 08-06-2018
    Мясное скотоводство год от года расширяет свою географию. Растёт и потребность в специалистах для работы на земле. Ведь именно она кормит животных для производства экологически чистого
    «Мираторг» провел на своей площадке экскурсию для студентов МГУ
    11:16:36 08-06-2018
    Мясное скотоводство год от года расширяет свою географию. Растёт и потребность в специалистах для работы на земле. Ведь именно она кормит животных для производства экологически чистого
    Восемь улиц в Смоленске останется без горячей воды
    10:51:29 08-06-2018
    Большой ремонт ожидает теплосети на улице 25 Сентября в областном центре, об этом сообщила пресс-служба смоленского филиала «Квадра».
    33-летний мужчина заживо сгорел на пожаре в Велиже
    10:27:02 08-06-2018
    Пожар в частном жилом доме, расположенном на улице Кропоткина в Велиже, случился 7 июня, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.
    Катынский мемориал осквернили хулиганы
    09:29:23 08-06-2018
    Неизвестные вандалы осквернили недавно открывшийся после ремонта комплекс «Катынь», сообщил паблик «Черный список. Смоленск» в соцсети.
    В Вязьме возведут хоккейную коробку
    08:16:27 08-06-2018
    Любители хоккея скоро увидят в Вязьме у спортивного клуба «Луч» хоккейную коробку, об этом сообщил официальный сайт города.
    Лента новостей
    Сегодня, 11:30
    День России в Брянске отметят выставкой автомобилей и концертами (АФИША)
    Сегодня, 11:00
    В Брянске упавшая пассажирка маршрутки придавила 14-летнюю девочку
    Сегодня, 10:30
    Брянское молоко назвали одним из лучших в ЦФО, несмотря на антибиотики
    Сегодня, 10:00
    Новостройка в Брянске усеяна трупами голубей (ФОТО)
    Сегодня, 09:30
    В Новозыбкове пострадавшего в ДТП деблокировали из машины
    Сегодня, 09:00
    На Авиационной в Брянске сгорела легковая машина
    Сегодня, 08:35
    На Спартаковской в Брянске ночью сгорела машина
    Сегодня, 08:00
    После жалобы Путину СК разбирается в диагнозе жительницы Брянска
    Вчера, 19:00
    В Фокинском районе Брянска бизнесмены пытаются отстоять свои ларьки
    Вчера, 18:20
    От мэра Брянска потребовали отремонтировать дорогу на переулке Полесском
    Вчера, 17:40
    Брянского гаишника наказали за оставшуюся без ответа жалобу
    Вчера, 17:00
    Пенсии за 12 июня в Брянской области выплатят досрочно
    Вчера, 16:20
    Брянского выпускника выгнали с ЕГЭ по русскому за списывание
    Вчера, 15:40
    В брянском селе пять человек битой избивали мужчину
    Вчера, 15:00
    Дорогу по улице Романа Брянского откроют в этом году
    Вчера, 14:20
    Героя брянского ролика «Уходи отсюдова!» наградили медалью
    Вчера, 13:40
    В Брянске работники лаунж-бара «Буржуа» сидели без зарплаты
    Вчера, 13:00
    Мусорная площадка на Новостройке в Брянске усеяна трупами голубей (ФОТО)
    Вчера, 12:30
    В Дятьково молодые вымогатели машиной давили 55-летнюю жертву
    Вчера, 12:00
    В Брянске два виляющих мотоциклиста зацепили автобус
    Вчера, 11:00
    Под Брянском остановили «ВАЗ» с непристегнутым теленком (ВИДЕО)
    Вчера, 10:30
    «Где логика?»: в Брянске сняли на видео пыльную бурю при уборке дороги (ВИДЕО)
    Вчера, 10:00
    В Брянске на тротуар посыпались фрагменты «сталинского» дома (ФОТО)
    Вчера, 09:30
    8 июня на Калинина в Брянске пройдут сплошные проверки
    Вчера, 09:21
    ГИБДД проведет проверки мотоциклистов под Брянском
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 11:16
    «Мираторг» провел на своей площадке экскурсию для студентов МГУ
    Вчера, 11:08
    «Мираторг» построит на Брянщине новую линию по производству супов и эксклюзивных соусов
    6-06-2018, 16:13
    Акция «Внимание, переезд!» пройдёт в Брянском регионе МЖД в рамках Международного дня привлечения внимания к железнодорожным переездам
    6-06-2018, 15:23
    Новинки кино в сезон дождей
    6-06-2018, 15:21
    «МегаФон» дарит брянцам до полугода связи за покупку смартфонов серии Samsung Galaxy J
    Актуальные темы
    Происшествия О главном
    В Брянске у детской площадки нашли гигантских пауков
    Общество О главном
    Героя брянского ролика «Уходи отсюдова!» наградили медалью
    Новости Общество
    «Это позор»: в Брянске засохли цветочные часы
    Политика О главном
    От Богомаза потребовали уволить почепского главу, умолчавшего о счетах
    Происшествия О главном
    В Дятьково молодые вымогатели машиной давили 55-летнюю жертву
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Реклама на платежках? Только социальная!

    В адрес Брянского УФАС России все чаще поступают заявления и обращения от граждан о распространении рекламы на платежных документах для внесения платы за жилищно-коммунальные услуги. Законно ли такое распространение рекламы на платежных документах поясняет заместитель руководителя-начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова.

    Ростелеком новости
    Минстрой России и «Ростелеком» подписали соглашение о сотрудничестве по реализации направлений концепции «Умный город»

    Минстрой России и «Ростелеком» подписали соглашение о сотрудничестве по реализации направлений концепции «Умный город»Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) и ПАО «Ростелеком» заключили Соглашение о сотрудничестве.
    РЖД новости
    Акция «Внимание, переезд!» пройдёт в Брянском регионе МЖД в рамках Международного дня привлечения внимания к железнодорожным переездам

    Акция «Внимание, переезд!» пройдёт в Брянском регионе МЖД в рамках Международного дня привлечения внимания к железнодорожным переездам7 июня, в Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам, в Брянском регионе Московской железной дороги на переездах с наиболее интенсивным автомобильным потоком железнодорожники совместно с представителями ГИБДД проведут профилактическую акцию «Внимание, переезд!».

    МРСК новости
    Энергетики МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья приведены в повышенную готовность в связи с непогодой

    5 июня в ряде регионов Центральной России и Приволжья ухудшились погодные условия: циклон из Арктики принес сюда дожди, грозы и сильный ветер. По сообщениям Росгидрометцентра, в ближайшие дни непогода может сохраниться.

    РЖД новости
    Готовые квартиры в таунхаусах «Надежды» по 3 999 000 рублей

    ГК «Надежда» предлагает выгодно приобрести квартиры в сданных загородных таунхаусах коттеджного поселка «Андреевский парк», расположенный наверху 10-го микрорайона в Брянске. Стоимость элитного жилья – 3 999 000 рублей.


    Опора России
    В Брянске стартовал Федеральный проект.

    В Брянске стартовал Федеральный проект.12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.