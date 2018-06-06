На Крахмалева в Брянске Kia протаранила маршрутку
Один человек пострадал в результате аварии с участием маршрутки в Советском районе Брянска.
ДТП произошло 7 июня около 14.55 у дома № 25 по улице Крахмалева, сообщает городской ОГИБДД.
Водитель Kia Ceed, двигаясь от улицы Костычева к улице Фокина, протаранил Ford Transit, маршрутное такси № 246, водитель которого ехал в попутном направлении.
40-летняя пассажирка маршрутки получила ушиб височной области.
По данным ГИБДД, оба водителя были трезвыми. По факту ДТП проводится проверка.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Реклама на платежках? Только социальная!
В адрес Брянского УФАС России все чаще поступают заявления и обращения от граждан о распространении рекламы на платежных документах для внесения платы за жилищно-коммунальные услуги. Законно ли такое распространение рекламы на платежных документах поясняет заместитель руководителя-начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова.
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) и ПАО «Ростелеком» заключили Соглашение о сотрудничестве.
7 июня, в Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам, в Брянском регионе Московской железной дороги на переездах с наиболее интенсивным автомобильным потоком железнодорожники совместно с представителями ГИБДД проведут профилактическую акцию «Внимание, переезд!».
5 июня в ряде регионов Центральной России и Приволжья ухудшились погодные условия: циклон из Арктики принес сюда дожди, грозы и сильный ветер. По сообщениям Росгидрометцентра, в ближайшие дни непогода может сохраниться.
ГК «Надежда» предлагает выгодно приобрести квартиры в сданных загородных таунхаусах коттеджного поселка «Андреевский парк», расположенный наверху 10-го микрорайона в Брянске. Стоимость элитного жилья – 3 999 000 рублей.
12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.