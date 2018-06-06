На Крахмалева в Брянске Kia протаранила маршрутку

Мясное скотоводство год от года расширяет свою географию. Растёт и потребность в специалистах для работы на земле. Ведь именно она кормит животных для производства экологически чистого

ДТП с участием «УАЗа» и иномарки Toyota Land Cruiser произошло в областном центре на улице Крупской 8 июня, сообщает паблик «drive 2 smolensk» в соцсети.

10 июня в Смоленске прекратится движение троллейбусов №1 и №4, причина – на улице Нормандии-Неман будут проводить ремонтные работы на теплосетях, сообщили в пресс-службе предприятия «Квадра».

Канализация на улице Парковой в Сафоново уже несколько лет затапливает несколько домов, дорогу и стекает в реку Вопец, сообщает паблик «Открытый взгляд» в соцсети.

Еще один случай вандализма зафиксировали местные жители Смоленской области, речь идет об арт-объекте «Дерево любви» в сквере Сафонова, сообщил паблик «Жалобная книга. Смоленск» в соцсети со ссылкой на газету «Сафоновская правда».

По данным ГИБДД, оба водителя были трезвыми. По факту ДТП проводится проверка.

Водитель Kia Ceed, двигаясь от улицы Костычева к улице Фокина, протаранил Ford Transit, маршрутное такси № 246, водитель которого ехал в попутном направлении.

ДТП произошло 7 июня около 14.55 у дома № 25 по улице Крахмалева, сообщает городской ОГИБДД.

Один человек пострадал в результате аварии с участием маршрутки в Советском районе Брянска.

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Акция «Внимание, переезд!» пройдёт в Брянском регионе МЖД в рамках Международного дня привлечения внимания к железнодорожным переездам 7 июня, в Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам, в Брянском регионе Московской железной дороги на переездах с наиболее интенсивным автомобильным потоком железнодорожники совместно с представителями ГИБДД проведут профилактическую акцию «Внимание, переезд!».

Энергетики МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья приведены в повышенную готовность в связи с непогодой 5 июня в ряде регионов Центральной России и Приволжья ухудшились погодные условия: циклон из Арктики принес сюда дожди, грозы и сильный ветер. По сообщениям Росгидрометцентра, в ближайшие дни непогода может сохраниться.

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