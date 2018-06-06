Под Брянском пьяный водитель поругался с женой, снес столб и оставил деревню без света
Трагикомичное ДТП произошло в Брянском районе.
Как рассказал в соцсетях один из очевидцев аварии, автомобилист поссорился с женой, после чего пьяным сел за руль, снес электроопору в районе Ивановки и врезался в дерево. Из-за рухнувшего на проезжую часть столба жители целой деревни остались без электричества. По счастливой случайности никто не пострадал.
«Водитель вылез, отряхнулся и ушел. Приехал его друг на место ДТП, и водитель сообщил ему по телефону: «Я там вроде дорожный знак снес...». Деревня осталась без света. Дорого обойдется ему такой знак», – сообщил очевидец.
Насколько дорого, в комментариях уточнила супруга 24-летнего виновника аварии Наталья.
«Уже озвучили суммы. 50 столб, 550 машина. Ну и права. Но как говорится, что заслужил, то и получай», – заявила она.
По словам девушки, в день ЧП они вместе с десятком гостей праздновали ее день рождения. В какой-то момент муж вспылил, а затем «газанул и свалил в туман», несмотря на предупреждения и уговоры друзей и родственников.
«Теперь он только улыбается и говорит мне: «Зато у нас с тобой теперь один день рождения на двоих! Комедиант хренов», – возмущается Наталья.
По ее словам, это не первый подобный поступок ее мужа: ранее он разбил Volkswagen Polo, Chevrolet Cruze, Renault Fluence, несколько Renault Logan и другие машины. При этом водитель не в первый раз скрывается с места ДТП.
«Мозгов нет, и, видимо, посчитал себя чуваком со сверхспособностями. Молодой, 24 всего!!! И, судя по поступку, он не просто глуп! Он туп как пробка. А бухать он бухает раз в полгода, так как работает за рулем. И вот вчера как раз выстрелили те самые полгода, – не скупится она на выражения в адрес мужа. – Ему, молодому дураку, это будет уроком на всю жизнь!».
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