В Брянске дерево рухнуло на припаркованную на тротуаре Audi Q7

В Брянске на припаркованную на тротуаре Audi Q7 обрушилось дерево.

Инцидент произошел днем 7 июня в районе остановки «Заря», сообщают в соцсетях очевидцы. «Возле пекарни упало дерево на машину, а если бы там был человек?» – пишет автор фото.

«Какой удачный был у человека день», – отмечают интернет-пользователи.

Некоторые из них уверены, что «это закон воздаяния», поскольку, «не фиг всегда на этом пешеходном тротуаре парковаться».