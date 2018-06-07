В Брянске начинающий водитель сбил во дворе девочку

В Брянске 12-летняя девочка получила тяжелые травмы по вине начинающего водителя.

Как сообщили в городском ОГИБДД, 7 июня около 20.15 у дома № 66а по улице Вали Сафроновой ребенка сбил водитель «ВАЗ-21102», севший за руль в 2018 году.

Автомобилист поворачивал с улицы Вали Сафроновой во двор дома № 66а (на фото). Девочка находилась на дворовой территории.

Медики диагностировали у нее закрытый перелом малоберцовой кости и ссадину голеностопного сустава.

В момент ДТП водитель был трезв, также сообщили в ГИБДД.