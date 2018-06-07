«Просто взрыв»: на Московском проспекте в Брянске полыхала машина

Вечером 8 июня вспыхнул легковой автомобиль на Московском проспекте Брянска.

Пожар произошел в десятом часу у 28-й школы, сообщает региональное ГУ МЧС. Пожарные прибыли на место в 21.14, через две минуты после вызова. Очаг возгорания находился в моторном отсеке. Машину потушили в 21.16.

«Просто взрыв, и она загорелась», – рассказали в соцсетях очевидцы происшествия. По их словам, «никто не дал огнетушителя, когда начало гореть».

В результате пожара никто не пострадал. Водитель, сообщили очевидцы, первым покинул автомобиль и оперативно собрал свои вещи.