«Что это было?»: в Брянске зазевавшийся мотоциклист въехал в маршрутку
Мотоциклист устроил ДТП в Брянске.
Об аварии в соцсетях рассказали очевидцы. Она произошла 8 июня около 18.20 на улице Объездной. Видеозапись, сделанная авторегистратором, опубликована в соцсетях.
На ней видно, как на пешеходном переходе водитель мотоцикла отвлекся от управления и протаранил попутное маршрутное такси.
От удара мотоцикл завалился набок, а его водитель выкатился на встречную полосу. Прихрамывая, он вернулся к своему транспорту.
«Что это было? В рубашке родился, а мог бы и труп получиться», – отмечает автор видео.
Официальной информации о происшествии пока не поступало.
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