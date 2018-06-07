«Что это было?»: в Брянске зазевавшийся мотоциклист въехал в маршрутку

Мотоциклист устроил ДТП в Брянске.

Об аварии в соцсетях рассказали очевидцы. Она произошла 8 июня около 18.20 на улице Объездной. Видеозапись, сделанная авторегистратором, опубликована в соцсетях.

На ней видно, как на пешеходном переходе водитель мотоцикла отвлекся от управления и протаранил попутное маршрутное такси.

От удара мотоцикл завалился набок, а его водитель выкатился на встречную полосу. Прихрамывая, он вернулся к своему транспорту.

«Что это было? В рубашке родился, а мог бы и труп получиться», – отмечает автор видео.

Официальной информации о происшествии пока не поступало.